Nesli tükenmekte olan kartal Bolu'da fotoğraflandı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde nesli tükenmekte olan Ak Kuyruklu Kartal, fotoğraf tutkunu tarafından fotoğraflandı.

Ak Kuyruklu Kartal, Avrupa'nın en büyük kartalı olarak biliniyor. 3 metreye kadar kanat açıklığına sahip olabilen Ak Kuyruklu Kartal, Türkiye'nin nesli tükenme tehlikesinde olan kuşlarından. Nadir görüldüğü bilinen Ak Kuyruklu Kartal, Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi yakınlarında fotoğraflandı. Deniz, göl, orman ve dağlık alanlarda yaşadığı belirtilen Ak Kuyruklu Kartal'ın Kıbrsıcık'ta görüntülenmesi heyecana neden oldu. Ak Kuyruklu Kartal'ın fotoğrafı, Tarım ve Orman Bakanlığında kamu çalışanı olan ve 8 senedir doğa ve kuş fotoğrafları çeken Orhan Eroğlu tarafından çekildi.

“Bizi oldukça heyecanlandırdı”

Heyecanlandıklarını belirten Eroğlu, “Ülkemizde az bulunan ve Bolu Kıbrıscık yakınlarında yaşamını sürdüren Kızıl Akbabayı görüntülemek için doğa fotoğrafçısı Sayın Ali Şenel'den konum bilgisi alarak arkadaşım Murat Bulut ile Ankara'dan yola çıktık. Kıbrıscık yakınlarında Kızıl Akbabayı göremesek de Ak Kuyruklu Kartalın varlığı bizi oldukça heyecanlandırdı çünkü ülkemizde sadece 11 çifti yaşamını sürdürmektedir” dedi.

“En büyük mirasımız doğadır”

Eroğlu, doğaya sahip çıkılması gerektiğini de vurgulayarak, “Doğal Yaşam alanları Kuzey Avrupa ve Kuzey Asya olup besin çeşitleri balık, kuş, leş ve küçük memelilerdir. Cennet vatanımızın en ücra köşelerinde dahi nice güzel canlı varlıklar yaşamını sürdürmektedir lütfen doğamızı kirletmeyelim gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız doğadır” ifadelerini kullandı.