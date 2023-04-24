O kazanın sebebi ortaya çıktı

Bolu Dağı Tüneli çıkışı Anadolu Otoyolu'nda 4 aracın zincirleme kazaya karıştığı olayın detayları ortaya çıktı. Tırdan dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan zeminde 4 aracın duramayarak birbirine çarptığı öğrenildi.

Kaza, 22 Nisan tarihinde Bolu Dağı Tüneli çıkışı İstanbul istikameti Anadolu Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayramın ikinci günü İranlı sürücü Farrokhikoshki Saeıd yönetimindeki 999 71AA753 plakalı tır, İstanbul istikametinde İlker Erdem Viyadüğü'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan tır, sağ şeritten en son şeride savruldu. Savrulan tırın depo kısmına bir otomobil duramayarak çarptı. Meydana gelen kazanın ardından tırın deposundan mazot sızmaya başladı. Daha sonra aynı istikamette seyreden 3 otomobil, tırdan dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayarak kazaya karıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana gelmişti.

Yol 1 saat kapalı kalmıştı

İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, felç olan trafiği kontrol altına aldı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla bir saat boyunca kapalı olan trafik tekrardan eski seyrine dönmüştü.