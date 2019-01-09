Öğrenciler atık malzemelerden kedi ve kuş evi yaptı

Bolu'da, ilkokul öğrencileri atık malzemelerden yaptıkları kedi ve kuş evlerini Bolu Hayvanları Koruma Derneği ile birlikte hayvanseverlere dağıttı.

Köroğlu İlköğretim Okulu öğrencileri, Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Biriminin ‘Canlıları Seviyorum Projesi' desteği ile geri dönüşüm malzemelerinden onlarca kedi ve kuş evi yaptı. Atık malzemeler ve atık ahşaplarla yapılan kulübelere kendi sınıflarının isimlerini veren öğrenciler, Bolu Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ile bir araya gelerek, yaptıkları kedi ve kuş evlerini hayvanseverlere dağıttılar.

Öğrencilerin yaptıkları çalışma ile çok mutlu olduklarını ifade eden okul müdürü Şerafettin Tarım, "Biz Köroğlu İlköğretim Okulu olarak geri dönüşüm malzemelerini çevremizdeki atıkları değerlendirerek sokak hayvanlarına sıcak bir yuva olmak amacıyla bir çalışma yaptık. İnşallah Türkiye genelindeki bu projede bizim de katkımız olursa kendimizi mutlu hissedeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Arge personeli Ferda Kök ise, "Öğrencilerde hayvan sevgisini yerleştirmek ve bu bilinçle yetişmelerini sağlamak amacıyla geri dönüşüm malzemelerini de kullanarak sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yapıldı. Kuş evleri ve kedi evleri yapıldı bunları da gerekli yerlere bıraktık” ifadelerini kullandı.