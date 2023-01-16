Öğrenciler çöp toplamak için kolları sıvadı

BOLU (İHA) – Bolu'da "Çevreye Duyarlıyım" projesine destek veren ortaokul öğrencileri, okulun bulunduğu mahalledeki çöpleri topladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin çevreye duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla "Çevreme Duyarlıyım" projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde Dağkent Kıroğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı Ortaokul yönetimi tarafından etkinlik düzenlendi. Öğrencilerin çöp toplaması için gerekli malzemeler Bolu Belediyesi'nden temin edilerek, Dağkent Muhtarlığı tarafından okula ulaştırıldı. Kolları sıvayan 20 ortaokul öğrencisi, okulun bulunduğu mahallede çevre temizliği yaptı.

Öğrencilere çevre bilinci aşılamayı hedeflediklerini aktaran Müdür Yardımcısı Elvan Esen Akkaya, bu etkinliklerin çocuklara fayda sağladığını kaydetti.