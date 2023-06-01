Öğrenciler hiç görmedikleri böcekleri aparatlarla topladı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde kurulan Böcek Şenlik Okulunca (BÖŞO) Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde Yunus Emre İmam Hatip İlk ve Ortaokulunda, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik böceklerle ekoloji eğitimi verildi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde kurulan Böcek Şenlik Okulu (BÖŞO), Bolu'nun Dörtdivan ilçesine geldi. Yunus Emre İmam Hatip İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Böcek Şenlik Okulu eğitimcileri, böceklerle ekoloji eğitimi verdi. Düzenlenen etkinliği Dörtdivan Kaymakamı Mustafa Batuhan Alpboğa, Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı katıldı. Uygulamalı ve eğlenceli şekilde miniklere böcek yaşamını aktaran eğitimciler, bir sopanın ucuna bez bağlayarak öğrencilerle birlikte böcek topladı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümünde Öğretim Görevlisi olan Prof. Dr. Cem Özkan, öğrencilerin topladığı böcekleri bezlerin içerisinden çıkararak türlerini tanıttı. Öğrenciler en çok böceği toplamak için birbirleriyle yarışarak unutulmaz bir gün yaşadı.

“Böcekten korkarsanız bir tasarım yapamazsınız”

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümünde Öğretim Görevlisi olan Prof. Dr. Cem Özkan, “Ekoloji farkındalığı oluşturmak için Ankara Üniversitesi bir çocuk üniversitesi kurdu. Orada bir okulumuz var, böcek şenlik okulu. Böceklerle ekolojiyi anlatmak istiyoruz. Ekoloji farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği çok zengin. Bununla övünüyoruz ama bunu katma değerli ürünlere dönüştüremiyoruz. Bunu eğitimde bilimde, sanatta, tasarımda, eğitimde kullanamıyoruz. Bizim amacımız çocuklara yaşayarak bunu öğretmek. Şehirlere baktığınız zaman şehirde insanlar böcekten korkuyor. Böcekten korkarsanız bir tasarım yapamazsınız. Bir keşif yapamazsınız. Neden? Mühendislik doğanın taklit edilmesi. Korktuğunuz bir şeyi taklit edebilir misiniz? Edemezsiniz. Dolayısıyla biz okul okul dolaşıyoruz, bugüne kadar 2 milyon insana dokunduk. Bu ekolojik farkındalığın ilk adamı korkuyu yenmek. Onun için de bizim bir sürü atölyelerimiz var. Bilimin eğlenceli yönlerini kullanarak çocuklara ve öğretmenlere, doğayı sevdirmek istiyoruz. Türkiye'nin her tarafında bu hizmeti sunuyoruz. Hatta yurt dışına da açılım başladı. Almanya'da bu eğitimleri verdik. Şimdi tekrar İsviçre'ye gideceğiz. Oradan bir teklif geldi. Oraya gideceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Burada da çok bilgi vererek değil, çocuklar zaten sıkılıyor”

Farkındalığın önemli olduğunu belirten Özkan “Özellikle eğitimde çok önemli, mesela Batı'da bu doğadan kopuşlar başlayınca bu tür ekoloji okullarının sayısı arttı. Burada da çok sevindik. Böyle bir doğa okulunun kurulması, bir köy yerinde muazzam bir şey. Ama bunun içini doldurmak lazım. Aslında kapalı alanlarda değil, açık alanlarda ama bu kapalı alanda çok ciddi bir farkındalık oluşturacaktır bu müze. Ama bakın burada hep herkes topladı. Onlarca çok farklı böcek çıktı. Bunların ne işe yaradığını, bunları sanatta kullanabiliriz, bilimde kullanabiliriz, tasarımda kullanabiliriz, eğitim de kullanabiliriz. Hatta katma değerli ürün üretmede kullanabiliriz. Biz mesela böceklerden günde 50 milyon üretiyoruz. Faydalı böcek. Tarım ilaçları yerine bu faydalı böcekleri kullanıyoruz. Tarım ilaçlarımız da her yıl 600 milyon dolar para veriyoruz. Ama bu böcekleri kullandığımız zaman hem sağlık giderlerimiz de azalacak. İnsanlar daha az hastalanacak. Yurt dışına bizim çiftçilerimiz ürün gönderdiğinde kalıntı oluyor. Geri dönüyor. Bir de küresel iklim değişikliğinden bu tarım ilaçları istenmiyor. Bu faydalı böcekleri kullanmamız gerekiyor. Böcek Şenlik Okulu böyle bir misyonu yerine getiriyor. Bu farkındalığı oluşturmak istiyor. Burada da çok bilgi vererek değil, çocuklar zaten sıkılıyor. Biz bilimin eğlenceli yönünü, oyuncaklarla, işte sanatla, tasarımla, belki resim yaparak bu etkinlikleri sürdürüyoruz” dedi.