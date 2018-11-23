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Öğrencilerden öğretmenlerine sürpriz 24 Kasım kutlaması

Bolu’da, Gazipaşa İlkokulu öğrencileri hazırladıkları pankartlarla öğretmenlerine sürpriz 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması yaptı.

Bolu'da, Gazipaşa İlkokulu öğrencileri hazırladıkları pankartlarla öğretmenlerine sürpriz 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması yaptı.


Bolu'da Gazipaşa İlkokulu öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle öğretmenlerine sürpriz bir kutlama hazırladı. Öğrenciler, evlerinde hazırladıkları pankartlarla ders saati öncesinde okul bahçesinde bir araya geldi.


Okul Müdürü Kamil Oflaz'ın öğretmenleri kürsünün yanına çağırmasının ardından pencerelerden öğretmenlerin üzerine konfetiler patlatıldı. Büyük şaşkınlık yaşayan öğretmenler, karşılarında duran öğrencilerin hep birlikte duygularını yazdıkları pankartları kaldırmasıyla mutlulukları ikiye katlandı.


Öğretmenlerine, ‘Senden Daha Güzel' şarkısını hep bir ağızdan söyleyen öğrenciler daha düzenlenen İstiklal Marşı töreniyle sınıflarına dağıldı.

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