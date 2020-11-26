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Öğrencilerin olmadığı üniversite kampüsü tilkilere kaldı

Bolu’da, pandemi nedeniyle kapalı olan üniversite kampüsü tilkilere kaldı.

Bolu'da, pandemi nedeniyle kapalı olan üniversite kampüsü tilkilere kaldı. Yeşil alanlarda eğlenen tilkiler üniversite çalışanları tarafından görüntülendi.


Bolu'da, korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim dönemine geçilen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsü yaban hayvanlarına kaldı. Geniş ormanlık alanın içinde bulunan kampüs tilkilerin uğrak yeri oldu. Her gün kampüs alanındaki yeşil alanlara gelerek yiyecek arayan ve eğlenceli hareketler sergileyen tilki üniversite çalışanı Fatih Peker tarafından görüntülendi. Peker'in sosyal medyada paylaştığı tilki, sevimli görüntüsüyle ilgi gördü.

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