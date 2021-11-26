Öğretmenler çocuklarda diyabete karşı bilgilendirildi

Bolu'da öğretmenler, çocuklarda yaygın olarak görülen diyabet hastalığına karşı sağlık çalışanları tarafından bilgilendirildi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen seminerde öğretmenler, günümüzde çocuklarda yaygın olarak görülen diyabet konusunda bilgilendirildi. Okul çağındaki çocuklarda diyabetin tespiti ve önlem alınabilmesi için öğretmenlerin bilinçlendirilmesini amaçlayan programa Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol'un yanı sıra öğretmen ve veliler katıldı.

Öğretmenlerin diyabete karşı bilinçlendirileceğini belirten İl Sağlık Müdürü Demirkol, “Biz de İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu programla sizlerin okullarda yaşama ihtimali olduğunuz problemlere çözüm sağlayalım istedik ve okullarımızda var olan Tip 1 ve Tip 2 diyabetli çocuklarımız, aileleri ve öğretmenlerimiz için bu programı hazırladık. İnşallah bu program bittiğinde bilgi eksikliğimizin giderildiği ve çok daha güven içerisinde eğitimimizi okullarda devam ettiğimiz bir sunum olur” diye konuştu.

“Farkında olmak için bilmek lazım”

Karşılaşılabilecek durumlara karşı öğretmenlerin bilinçli olması gerektiğine dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Sarıcı da, “Burada eğitimciler olarak bizler, bize emanet edilen çocuklarımızı bazen aileler tarafından fark edilemeyen birçok sınırlılığını okul ortamında fark ediyoruz, keşfediyoruz ve belki küçük dokunuşlarla onların hayata daha sağlam tutunmasına, yarınlara daha sağlam yürümesine, daha güçlü yürümesine katkı sağlıyoruz. Bazen küçük bir bilgi bize düşündüğümüzden fazla güç sunacaktır. O yüzden toplumda yoğun yaşanan sıkıntılardan biri olan diyabet hasatlığıyla alakalı Sağlık Müdürlüğü hocalarımızın yaptığı bu çalışma gerçekten önemli ve okullarımızda da bizlerin yavrularımızda gördüğümüz bir durum. Dolayısıyla onlara daha sağlıklı bir ortam sunabilmek, daha fazla katkı sağlayabilmek için bu konudaki bilgilerimizin pekişmesi önem arz ediyor” dedi.

Konuşmaların ardından Çocuk Endokrin Uzmanı Doç. Dr. Semih Bolu, Çocuk Diyabet Hemşiresi Tuğba Bükecik, Diyetisyen Merve Açar tarafından öğretmenlere eğitim verildi. Program, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Öztürk'ün ebeveyn gözünden Tip 1 diyabeti anlatmasının ardından sona erdi.