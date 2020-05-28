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Okul inşaatında 4'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan okulun 4’üncü katından düşen yabancı uyruklu işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan okulun 4'üncü katından düşen yabancı uyruklu işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesinde bulunan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu inşaatında çalışan yabancı uyruklu Murtaza Tahir isimli işçi, dengesini kaybederek 4'üncü kattan aşağı düştü. Tahir'in inşaattan düştüğünü fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç işçinin cesedi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.


İnşaat halinde olan okulun 2 yıl önce güçlendirme yapılması için boşaltıldığı ve geçtiğimiz hafta çalışmaların yeniden başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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