Önce kız arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti

Bolu'da tartıştığı kız arkadaşını tabancayla ateş ederek öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 12.15 sıralarında Alpağut Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.İ. ile sevgilisi olduğu iddia edilen S.D. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle U.İ., yanında getirdiği tabanca ile önce S.D. isimli kadına, ardından da kendi kafasına ateş etti. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde kalan ağır yaralılar U.İ. ve S.D., sağlık ekipleri tarafında olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. U.İ. ve S.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.