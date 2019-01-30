Orhan Kaynak: "Amacımız bir üst lige çıkmak"

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, takıma 1-2 transfer yapacaklarını belirterek, amaçlarının play-off ya da ilk 2'den bir üst lige çıkmak olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın ayrılmasının ardından geçtiğimiz günlerde Boluspor'la sezon sonuna kadar anlaşma imzalayan Orhan Kaynak yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, bugün gerçekleştirilen antrenmanda düz koşu ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Kaynak, amaçlarının bir üst lige çıkmak olduğunu ve transfer dönemi bitmeden 1-2 oyuncu takviyesi yapacaklarını belirterek, “Oyuncuların bize, bundan sonraki maçlara verecekleri reaksiyon önemli. Bence bir üst lige çıkma potansiyeli var. Başkanımız ve yönetim kurulumuzla istişaremizde 1-2 takviye yapmayı planlıyoruz. Transferin son günü bitmeden transfer bitmiş sayılmıyor. Bizim de ihtiyaçlarımız var. Kulübün ekonomik şartları doğrultusunda alabileceğimiz oyuncuları takıma katmayı düşünüyoruz. Ondan sonra da oyunculardan performans isteyeceğiz. Onlar da verecek. Herkes işini iyi yapacak. Defansif anlamda kenar bek oyuncusu, ofansif anlamda da İsmail Haktan'ın ayrılmasıyla boşalan kanat oyuncusu almayı hedefliyoruz. Kulübümüze ileriki dönemlerde avantaj katacak bir genç oyuncu da olabilir. Belki son gün, ‘burada ben mutlu değilim, gitmek istiyorum' diyen olursa da onları konuşup, ayrılmak isteyen oyuncularla konuşabiliriz” dedi.

Altyapı oyuncularına da önem verdiğini ve genç oyuncularla çalışmayı sevdiğini kaydeden Orhan Kaynak, “Onlara özel antrenmanlar da yaptırıyorum. Onların gelişimi bizim için çok önemli. Dün, Yunus çok güzel 3 tane gol attı. Tebrik ediyorum. Gelişimi iyi yaparsa ileriki yıllarda Galatasaray'a faydalı olur. Bizim altyapımızda da var. Önümüzdeki günlerde bunları geliştirip takıma katkı sağlayacak, ekonomik anlamda da kulübüne katkı sağlayacak satışlar yapacak. Boluspor her zaman potansiyeli olan bir camia. Biz bunları çıkartmaya varız. Tabi ki bunların da çıkmak için oynaması gerekiyor. Biz gerektiği şekilde şans vereceğiz. Dün Mutlu gayet güzel işler yaptı. Gençlere formayı verdiğiniz zaman da onlar alacak. 10 dakika süre veriyorsak, iyi oynayacak 20 dakika süre isteyecek. Aldıkları süreyi artırmak kendi ellerinde. Çalışarak bunu kazanacaklar” şeklinde konuştu.