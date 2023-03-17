Orman Genel Müdürlüğü'nden Bolu'ya önemli yatırım

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne 42 yeni araç gönderildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'nin katılımıyla düzenlenen törenle, 2023 yılının yeni araçlarını görücüye çıkaran Orman Genel Müdürlüğü, 117 arazöz, 170 ilk müdahale aracının yanı sıra, 68 kamyon, 10 ekskavatör, 10 greyder, 7 dozer olmak üzere toplam 382 yeni aracı filosuna dahil etti.

Törende yaptığı konuşmada, yaşanan deprem ve sel felaketlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait iş makinelerinin önemli görevler üstlendiğini söyleyen Veysel Tiryaki, 382 yeni aracın daha Orman Genel Müdürlüğü envanterine dahil edildiğini belirtti.

Bolu'ya yapılan yatırımlara ilişkin de açıklamalarda bulunan Veysel Tiryaki, "Araçlarımızın tamamı bölge müdürlüklerimize dağıtıldı. Bolu'ya da toplamda 42 yeni araç gönderdik. 3 dozer, 7 greyder, 2 ekskavatör, 2 mini ekskavatör, 3 kamyon, 10 arazöz ve 14 yangın ilk müdahale aracını Bolu orman teşkilatımızın envanterine dahil ederek, Bolu'nun araç filosunu güçlendirdik. Bolu'ya ve tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.