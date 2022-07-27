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Ormancıların bulduğu yavru kara akbaba koruma altına alındı

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde orman muhafaza memurları tarafından bulunan yavru kara akbaba koruma altına alındı.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde orman muhafaza memurları tarafından bulunan yavru kara akbaba koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memurları Deveören köyü mevkiindeki ormanlık alanda hareketsiz halde kara akbaba yavrusu buldu. Yuvadan ayrıldığı fakat yeterli uçuş becerisini henüz kazanamadığını için aç kaldığı düşünülen yavru kara akbaba ekipler tarafından işletme müdürlüğü merkezine götürülerek koruma altına alındı.


Et ve suyla beslenen yavru akbaba daha sonra kontrolünün yapılması için veterinere götürüldü. Veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan yavru kara akbaba kendi başına yaşamını sürdürecek olgunluğa ulaşana kadar bakımları ve tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün Ankara'da buluna rehabilitasyon merkezine gönderildi.

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