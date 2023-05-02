Ormanların korunması için bir araya geldiler

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, ormanların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesi için orman köylüleri ile buluştu. Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk ve Bolu Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli işletme müdür yardımcıları ve işletme şefleri, Hamzabey köyünde orman köylüsü vatandaşlar ve tarımsal kalkınma kooperatifleriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında orman emvali üretimi ve sosyal-ekonomik kalkınma ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Vatandaşların sorunları dinlendi ve fikir alışverişinde bulunuldu. Yapılan toplantıda, istekler dinlendi ve sorunlara çözüm önerileri sunuldu.