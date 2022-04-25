İhlas Haber Ajansı

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Ormanlık alana bırakılan onlarca köpek koyunu telef etti

Bolu’da, küpeleri çıkarılarak ormanlık alana bırakılan ve aç kalan onlarca köpek bir koyunu telef etti.

Bolu'da, küpeleri çıkarılarak ormanlık alana bırakılan ve aç kalan onlarca köpek bir koyunu telef etti.


Edinilen bilgiye göre, Bolu- Mudurnu karayolu üzerinde bulunan Tepe Karakolu mevkiinde kulaklarındaki küpeleri çıkarılmış onlarca köpek kimliği belirsiz kişiler tarafından ormanlık alana bırakıldı. Aç kalan köpekler otlatılmak için ormana götürülen koyunlara saldırdı. Köpekler saldırdıkları koyunlardan birisini öldürerek telef etti.


Bölgede yaşayan vatandaşlar köpeklerin bırakılmasına tepki göstererek, yetkililerden köpekleri bırakanların bulunarak cezalandırılmasını istedi.

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