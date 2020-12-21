Osmanlı dizileri, antika kılıç ve bıçaklara talebi artırdı

Bolu'da, popüler Osmanlı dizileriyle birlikte antika sektöründe kılıç ve bıçaklara talebin arttığını söyleyen Ercan Eroğlu, “Gerçek antikalar gün yüzüne çıktı. Şuan piyasa çok hareketli” dedi.

Bolu'da, antika sevdasından dolayı uzun yıllar boyunca amatör olarak antika ürünler toplayan Ercan Eroğlu, çalıştığı fabrikadan emekli olduktan sonra topladığı ürünlerin yer aldığı bir antika dükkanı açtı. Antika dükkanında pul, para ve tekstil dışında çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Eroğlu, son günlerde antika piyasasının hareketli olduğunu belirterek, müşterilerinin büyük bir kısmının Osmanlı dönemine ait kılıç, bıçak ve kamalara ilgi gösterdiğini söyledi.

“Sektör canlandı”

Osmanlı dizileriyle birlikte antika sektöründe hareketlilik yaşandığını belirten Eroğlu, “Osmanlı dizileri öncesinde antika sektöründe Osmanlı dönemine ait ürünler fazla revaçta değildi. Sadece koleksiyonerleri ve gerçek antika sevdalılarını ilgilendiriyordu. Ama popüler Osmanlı dizileri sonrasında vatandaşın o dizilere büyük ilgi göstermesinden Osmanlı'ya ait her türlü ürüne talep artmaya başladı. Sektör canlandı. Buna bağlı olarak bu tür dizilerde en çok gördüğümüz oklar ve kılıçlar. Bu dizilere hayran olan, Osmanlı tarihini yeniden yaşayan kişiler de bu tür objelere ve koleksiyonluk ürünlere sahip olmak istiyorlar. Gerçek antikalar gün yüzüne çıktı. Şuan piyasa da çok hareketli. Buna istinaden benzetme ürünler de yapılıyor. Bu benzetme ürünlere bile pazarlama sitelerinden çok aşırı bir talep var. Ama tabi ki hiçbiri orjinalini tutmaz” dedi.

Eroğlu, Osmanlı dönemine ait kılıç ve kamaları satın alanların farklı ürünler için yeniden geldiğini ifade ederek, “Herkes Osmanlıya ait bir kama, kılıç yada bıçak sahibi olmak istiyor. Evinde en güzel yerde sergilemeyi hedefliyor. Tabi bununla da kalmıyorlar. Bize Osmanlı kılıç yada kama türünde ürün almaya gelen kişi sonrasında Osmanlı'ya ait farklı ürünler için de geliyor” şeklinde konuştu.

Koleksiyonun en değerli parçası Yeniçeri kılıcı

Ercan Eroğlu'nun kılıç koleksiyonunda yer alan ürünler 2 bin lira ile 20 bin lira arsında değişiyor. Eroğlu'nun kılıç koleksiyonu arasında en değerli ürün Osmanlı'da Yeniçeri'lerin kullandığı Yeniçeri Yatağan Kılıcı. Fiyatı 20 bin lira olan Yeniçeri Yatağan Kılıcı'nı değerli kılan ise, üzerindeki altın kakma, Osmanlıca yazılar ve gümüş kakma işlemeler.