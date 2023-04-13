Osmanlı kasabasında bahar güzelliği

Tarihi Osmanlı kasabalarından biri olan Bolu'nun Mudurnu ilçesinde karlı kış günlerinin ardından bahar güzelliği yaşanıyor.

Şehir merkezine 52 kilometre uzaklıkta bulunan Mudurnu, eski Türk evleriyle ve ahşap mimarisiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Tarihi Osmanlı kasabalarından biri olan ve her mevsim çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Mudurnu, soğuk kış günlerinin ardından ilkbahar renklerine büründü. Meyve ağaçları renk renk çiçek açarak ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan Mudurnu, bahar güzelliğiyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar da sunuyor.

Mudurnu'da yaşayan İsmail Sarıcaer, "Tarihi Mudurnu ilçemizde baharın gelmesi sebebiyle ağaçlar çiçek açtı. Tarihi ilçe yolu üzerinden geçen tüm vatandaşlar buraya uğrayarak bu güzellikleri görmelidir" dedi.