Osmanlıspor - Elazığspor maçının ardından

Lig'in 13. haftasında Bolu Atatürk Stadyumun'da oynanan Osmanlıspor-Elazığspor karşılaşması 1-1 berabere sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, daha üretken olmaları gerektiğini söyleyerek, “Deplasmanda da kendi sahanızda da aldığınız puan çok önemlidir. Özellikle bizim gibi alt sıralardaki takımlar için her puan çok önemlidir. Ama maçın gidişatına baktığımız zaman, 11'e 11 oynarken rakip kırmızı kart görmeden önce daha oyuna hakimdik. Top bizdeydi. İstediğimiz gibi yönlendirebiliyorduk. Ama ne zaman 10 kişi kaldı, ders dediğimiz olaylar. Devre arasında o kadar uyarmamıza rağmen ileride top tutamadık. Daha üretken olmamız lazımdı. Bize yakışmayan bir ikinci yarı oynadık. Oyuncu arkadaşlarımı ne olursa olsun aldıkları puandan dolayı kutluyorum. Ama önümüzdeki maç mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Buradan 3 puanla da ayrılabilirdik. Ama ikinci yarıya baktığınız zaman Osmanlıspor'un daha çok pozisyonu var. Oyuncularım Elazığspor'u yaşatmaya çalışıyor. İnşallah bundan sonraki maçları kazanırız” dedi.

Osmanlıspor cephesi

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, kötü başladıkları bir maç olduğunu ve daha agresif başlamaları gerektiğini belirterek, “Biraz daha önde rakibe baskıyı yaratmamız gerekiyordu. Maalesef ilk 15-20 dakikada onların oynamalarına çok müsaade ettik. Çok geride kaldık, çok oyunu kabul ettik. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Daha agresif olmamız lazımdı. Ama tabii ki oyun gidişatında yediğimiz gol, arkasından gelen kırmızı kart bizim adımıza bazı şeylerin daha olumsuz olmasına sebep oldu. Ama takım özellikle 10 kişi kaldıktan sonra çok farklı direnç ortaya koydu. Çok farklı bir mücadele ortaya koydu. Maçın devamında 10 kişi olmamıza rağmen rakipten çok daha dirençli, çok daha fazla pozisyon üreten bir Osmanlıspor vardı. Tabii ki zaman zaman eksik olmamızdan kaynaklanan rakibin atakları oldu ama özellikle 10 kişi kaldıktan sonra rakibin ‘şu da kaçar mı?' diyebileceğiniz bir tane pozisyonu yok. Rakibe pozisyon vermedik. Bunun yanında Mertan'ın iki tane pozisyonu, Beykan'ın direkten dönen topu, Hasan'ın savunmanın çizgiden çıkardığı top. Yani bizim ciddi anlamda gol şanslarımız vardı. Kısmet 1 puanmış. Oyuncu arkadaşlarımın 10 kişiyle ortaya koyduğu mücadeleden, ortaya koydukları performanstan son derece memnunum. Aslında biz galibiyeti hakettik. Kendi adımıza bu maçı galip gibi düşüneceğiz. Çünkü kazanacak bir oyun oynadık. Kazanmayı da hakettik. Ama olmadı. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi oynayan, daha fazla saha içerisinde rakibe tehlike yaratan iyi bir Osmanlıspor olmaya başlayacak” şeklinde konuştu.

Özköylü karşılaşmanın kendi sahalarında oynanmamasıyla ilgili, “1 hafta önce oynadığımız İstanbulspor maçında saha şuandakinden daha kötüydü. O hafta biz maç oynadık. Bu hafta ne hikmetse maç oynatılmadı. İnanın daha kötüydü” şeklinde cevap verdi.

“Belki de bizim 2 puanımıza mal oldu”

Basın mensuplarının, ‘Maç Ankara'da oynansaydı sonuç farklı olur muydu?' sorusuna Özköylü, “Bilemeyiz. Maçın gidişatı, yaşanan kırmızı kart olayı. Bunlar bazı şeyleri tabii ki etkiliyor. Ama bizim alışık olduğumuz bir sahamız var. Atmosfer, ortam bize uygun. Bu bizi avantajlı duruma getirebilirdi. Çünkü bizim burada hiç seyircimiz yoktu. En azından oraya 50 kişi de olsa 100 kişi de olsa gelip, en azından futbolcu aileleri, bizim çocuklarımız, dostlarımız maça geliyorlardı. Nereden baksanız 300-500 kişilik bir grup oluşturuyorduk. Biz burada deplasmanda gibi oynadık. Elazığ'ın taraftarlarının daha fazla sesi çıkıyordu. Bizim adımıza baktığınızda deplasmanda gibi oynadık. Normalde bu maç Ankara'da oynanırdı. Tarihte ilk defa bir maç 1 gün öncesinden iptal edilir gibi bir durum oldu. Bu da akla mantığa sığmıyor. Bunun arkasında nasıl bir düşünce, nasıl bir planlama var. Bizim İstanbulspor'la oynadığımız maçta saha daha kötüydü. Bu maçta daha iyi. Çünkü 15 gün arada saha bakım gördü, dinlendi. Sadece yanlış bir gübrelemeden dolayı sahadaki çimler biraz sararmış. Hepsi bu. Zeminde hiçbir problem yok. 10 gün sonra tekrar maç oynanacak burada. Daha önceki haftalarda ben Denizlispor'u çalıştırdığımda Osmanlıspor'la oynadığımızda yine kötüydü saha. Ama oynadık. Bilmiyorum nasıl bir karar aldılar, nasıl düşündüler. Belki de onlar haklıdır. Neticede biz buraya geldik. Belki de bizim 2 puanımıza mal oldu. Ankaragücü gitti deplasmana belki onların puanına mal oldu. Bunu da öyle düşünmek lazım” ifadelerini kullandı.