Otların arasında bulunan yavru karaca koruma altına alındı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde otların arasında vatandaş tarafından bulunan yavru kara, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otların arasında vatandaş tarafından bulunan yavru kara, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesi Avdullar köyünde yaşayan İbrahim Akyol, sabah saatlerinde otların arasında sesini duyduğu yavru karacaya rastladı. Yavru karacanın otların arasında yattığını gören Akyol, Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine durumu haber verdi. Ekipler tarafından teslim alınan yavru karacanın ilk muayenesi Orman İşletme Müdürlüğü'nde yapıldı.
Ormanda annesini kaybettiği düşünülen yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edildi.
Yavru karacanın sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.