Oto galericiler sitesinde kavga: Sopa ve muştayla darp ettiler

Bolu'da Oto Galericiler Sitesi'nde çıkan kavgada 1 kişi aldığı sopa ve muşta darbeleriyle yaralandı. Kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Aşağı Soku Mahallesi Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikinci el otomobil pazarına araç bakmaya gelen 2 arkadaş pazarda gezerken, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 şahısla karşılaştı. Birbirleriyle laf atışması yapan taraflar arasında daha sonra yumruklar havada uçuştu. İsimleri öğrenilemeyen şahıslar birbirlerine sopa ve muşta ile saldırdı. Kavgada 1 kişi aldığı sopa ve muşta darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahsın kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kavga anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, taraflar arasında yaşanan arbede, tarafların yumruk ve muştalı saldırıları, vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor.