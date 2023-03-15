Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu'nun Gerede ilçesinde D-750 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gerede'den Ankara istikametine seyreden Satılmış A. (63) idaresindeki 78 AAH 285 plakalı otomobil Aktaş köyü mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Gülender A. (60) yaralanırken Kezban Bilir (59) olay yerinde hayatını kaybetti. Satılmış A. ve Gülender A. Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kezban Bilir'in cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.