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Otomobilde uyuşturucu kullanan 3 kişi adliyeye sevkedildi

Bolu’da otomobil içerisinde uyuşturucu alırken polise yakalanan ve yapılan aramada araçlarından 552 gram uyuşturucu bulunan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da otomobil içerisinde uyuşturucu alırken polise yakalanan ve yapılan aramada araçlarından 552 gram uyuşturucu bulunan 3 kişi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre Bolu kent merkezinde bir otomobil içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullanıldığı iddia edilen otomobilde bulunan A.Ç.S. (42), H.G. (31) ve B.G. (27) gözaltına alındı. Araçta ve şahısların üzerilerinde yapılan aramada 552 esrar ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Ayrıca, şüphelilerden A.Ç.S.'nin, Vakfıkebir Sulh Ceza Mahkemesinden ‘Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

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