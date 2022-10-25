Otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bolu'da önünde ilerleyen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Aşağısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orçun K. idaresindeki 14 ABJ 574 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen Yasin A. yönetimindeki 14 AAC 009 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosikletten yere savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Orçun K., ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.