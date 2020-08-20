İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin yedek lastiğinden 3 kilo 467 gram esrar çıktı

Bolu’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda otomobilin yedek lastiğinin içine gizlenmiş 3 kilo 450 gram esrarla yakalanan 2 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda otomobilin yedek lastiğinin içine gizlenmiş 3 kilo 450 gram esrarla yakalanan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen şüpheli araç, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta bulunan 2 kişinin üst aramalarında 17 gram esrar bulundu. Şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler, narkotik köpekleri ile araçta detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada otomobilin bagaj kısmında bulunan yedek lastiğin içerisine gizlenmiş 3 kilo 450 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.