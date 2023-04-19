Otoyolda 5 araç birbiriyle çarpıştı: 6 yaralı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralanırken otoyolun Ankara yönünde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine giden 1 hafif ticari araç ve 4 otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan zincirleme trafik kazası neticesinde yolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanabildi. Bayram tatili için yola erken çıkanların oluşturduğu yoğunluk kaza yoğunluğuyla da birleşince yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis ve karayolları ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yol yeniden 3 şeritti olarak trafiğe açıldı.