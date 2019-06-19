İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otoyolda bir aracın çarptığı vaşak telef oldu

Bolu’da, dün gece saatlerinde TEM otoyolunda bir aracın çarptığı vaşak telef oldu.

Bolu'da, dün gece saatlerinde TEM otoyolunda bir aracın çarptığı vaşak telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Cankurtaran mevkisinde seyir halinde olan sürücüler, yolun ortasında hareketsiz halde yatan vaşak gördü. Nesli tükenmekte olan 21 vahşi hayvanı gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.


Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemede vaşakın bir aracın çarpması sonucu telef olduğu belirlendi. Yoldan kaldırılan vaşak, ormanlık alana gömüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.