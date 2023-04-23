Otoyolun Bolu geçişinde ulaşım rahat sağlanıyor

Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde ulaşım rahat sağlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan TEM'in Bolu geçişinde, Ramazan Bayramı sebebiyle memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolculuğunda ulaşım rahat sağlanıyor. Tatilin başlamasıyla birlikte İstanbul'dan Anadolu'ya geçişlerde yaşanan akıcı yoğunluk, geri dönüşlerde ise İstanbul yönünde aralıklarla yaşanıyor.

Güzergahta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor. Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.