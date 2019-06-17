Oyun konsolunu ayaklarıyla kullanarak rakiplerini eledi

Bolu'da, Highway AVM'de Babalar Günü'ne özel düzenlenen Play Station turnuvasında, engelli olan ve konsolları ayaklarıyla kontrol eden vatandaş seyircilerden büyük alkış aldı.

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi, 15-16 Haziran tarihlerinde Babalar Günü'ne özel Play Station turnuvası düzenledi. Turnuvanın ilk gününde, elenen yarışmacılar teselli hediyeleri verilerek yarışmaya veda ederken, kazanan yarışmacılar ise bir sonraki gün düzenlenen çeyrek final müsabakalarında yarışmaya hak kazandılar.

Düzenlenen Play Station turnuvasına katılan engelli Tarık Acarel'in hem turnuvaya gösterdiği performans büyük ilgi gördü. Bedensel engelinden dolayı oyun konsolunu ayak parmaklarıyla yöneten Tarık Acarel, ilk gün düzenlenen elemelerde rakiplerini eleyerek, çeyrek finale yükseldi. 16 Haziran Pazar günü ilk etapta gerçekleşen çeyrek final maçlarında da rakibini eleyerek yarı finale yükselen Acarel, turnuvayı 4. olarak tamamladı. Turnuvaya katılım sağlayarak, hayatta engellere yer olmadığını bir kez daha gösteren Tarık Acarel, göstermiş olduğu üstün performansla da turnuvaya damga vurarak her maçında izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Çeyrek final, yarı final ve final maçlarının ardından, turnuva birincisi Necati Ünal, turnuva ikincisi İsa Karakoca ve turnuva üçüncüsü ise Arda Taşkıran oldu.