(?zel) Bolu'da, engelliler i?in g?ne? panelli engelli arac? tasarland?

Bolu'da meslek lisesi ??retmeni Veysel Aslan, at?l vaziyette duran engelli arac?n? alarak, engellilerin mesafe sorununu ortadan kald?racak olan g?ne? panelli ve cep telefonunu ?arj edilebilir yeni bir engelli arac? tasarlad?.

Bolu'da ?zzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi ??retmeni olan Veysel Aslan, at?l vaziyette bulunan ak?l? engelli arac?n? lisenin at?lyesine getirerek yeniden tasarlamaya karar verdi. Arac? yeniden tasarlarken engelli vatanda?lar?n sorunlar?n? ??renen Aslan, en b?y?k sorunun mesafe sorunu oldu?unu ??rendi. Engelli ak?l? ara?lar?n en fazla 30 kilometre gidebildi?ini g?ren Aslan, yeni tasarlad??? araca g?ne? paneli takarak mesafe sorununu ortadan kald?rd?.

?Mesafeyi ancak g?ne? paneliyle art?rabilece?imizi d???nd?k?

Engelli arac?n? gelen talepler ?zerine geli?tirmeye devam eden Veysel Aslan, ?Buradaki arac?m?z at?l durumdayd?. De?erlendirelim ve farkl? kullan?labilir hale getirelim diye d???nd?k. ?nce engellilere, ?Sizi en ?ok rahats?z eden ?ey nedir??, ?En ?ok istedi?iniz ?ey nedir?? diye sorduk. Mesafeyle ilgili bir problemleri oldu?unu g?rd?k. En iyi ak? bile olsa en fazla 30 kilometre gidebildiklerini, bunun da yar?s?n? d?n?? olarak kulland?klar?nda en fazla 15 kilometre gidebildiklerini g?rd?k. Yapt???m?z ara?t?rmada bu mesafeyi ancak g?ne? paneliyle art?rabilece?imizi d???nd?k. Hem gidecek hem de ?arj edecek ?ekliyle bunu d???nd?k. Projelendirme a?amas?ndan sonra yap?m?na ge?tik. Ayn? zamanda engellilerin telefonlar?n? ve ba?ka ara?lar?n? da ?arj edebilecek hale getirdik? dedi.

?Son model ara?larda ne varsa engelli arac?nda da olacak?

Hedefinin son model ara?larda bulunan sistemlerin ayn?s?n? engelli arac?na da koymak oldu?unu s?yleyen Veysel Aslan, ?Arac?m?z bu ?ekilde kalmayacak. Bunun ?zerine hareket halindeyken, di?er ara?lar?n dikkatini ?ekecek ?ekilde sinyalizasyon yapaca??z. Sa?-sol sinyalleri, park sinyalleri olacak. Engelliler sa?a sola ?arpt?klar?n? s?ylediler. Onun i?in park sens?rleri ve arac? durdurabilecek hareket sens?rleri takaca??z. Yine engelli arkada?lar?m?zdan platinli olanlar var. Arabalar?n titre?imi bu platin tak?l? b?lgelerde a?r?lara sebep oldu?unu g?rd?k. Bunu da engellemek i?in arac?m?z? amortis?rl? bir sistemle ?ok daha yumu?ak hareket edecek, titre?imleri engelliye zarar vermeyecek hale getirece?iz. En son a?amada da arac? kapal? hale getirmeyi d???n?yoruz. Kullan?m ve g?r?nt? a??s?ndan son model ara?larda ne varsa biz bu engelli ara?lar?na da bunlar? yapmay? d???n?yoruz. Hedefimiz bu? ?eklinde konu?tu.