(Özel) Bu müzeyi gezen öğrenciler sınavlarda başarılı oluyor

Bolu'da, dünyaca ünlü isimlerin heykellerinin sergilendiği Balmumu Heykel Müzesi'nin Organizatörü Jale Kuşhan, “Öğrenciler ‘sayenizde sınavlarda soru çözdük' diyerek teşekküre geliyorlar” dedi.

Türk ve dünya tarihinde yer etmiş önemli isimlerin yer aldığı heykellerin sergilendiği Balmumu Heykel Müzesi, yoğun talep üzerine ikinci kez Bolu'da açıldı. D-100 Karayolu üzerinde bulunan Esas 14 Burda AVM'de açılan Balmumu Heykel Müzesi, içerisinde bulunan ve gerçeği aratmayan heykellerle görenleri kendine hayran bırakıyor. Osman Gazi, İbn-i Sina, Fuzuli, Albert Einstein, Zeki Müren, Kemal Sunal, Michael Jackson, Elvis Presley, Karl Marx, Katerina, Şeyh Şamil, Latife Hanım'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda heykelin sergilendiği müzede 35 heykel yer alıyor.

Heykellerle ilgili birebir rehberlik hizmetinin de sunulduğu Balmumu Heykel Müzesi'nin Organizatörü Jale Kuşhan, 2000 yılından beri Türkiye'de il il dolaşarak Balmumu Heykel Sanatı'nı tanıttıklarını belirterek, “Yaklaşık bu 60'ıncı sergimizi ikinci kez Bolu'da sergiliyoruz. Bolu halkı daha önce geldiğimizde çok duyarlıydı. Tekrar teklif alınca geldik. Yine çok ilgi alacağına inanıyorum. Dünyada birebir rehberlik hizmeti verilen tek balmumu heykeli müzesiyiz. Bu rehberlik hizmetimizi ücretsiz veriyoruz. Son derece yararlı. Görsel hafıza insanlarda yüzde 85 etkili. İşitsel yüzde 5. Biz, yüzde 90'ına hitap etmiş oluyoruz” dedi.

Müzeyi gezen öğrencilerin daha sonra teşekkür etmek için geri geldiklerini söyleyen Kuşhan, “Öğrencilerimiz, ‘Sayenizde sıanvlarda soru çözdük' diyerek teşekküre geliyorlar. Yine üniversite, kolej, normal sınavlarda soru çözen öğrecilerimiz olabiliyor. Bizim müzeyi gezen bir öğrenci dikkatli dinlediği zaman mutlaka bir çok kalıcı bilgiyle ayrılmış oluyor. Televizyonlardaki bilgi yarışmalarında yine bizim müzeyi dolaşan bir kişi mutlaka birkaç soruyu çözebilir” diye konuştu.

Kuşhan, koleksiyonda 70 yıllık heykellerin de olduğunu belirterek, “Koleksiyonumuzun diğer kısmı başka illerde. Bizim heykellerimizin bir kısmı Sovyetler Birliği döneminde çalışıldı. Onları çalışan sanatçılar yaşamıyor. Bizde 50-60 yıllık heykel olduğu gibi, 3 aylık heykel de var. 70 yıllık heykelimiz var, Timurlenk ve Korkunç İvan'ın heykeli. Onlar şu an Konya'da” şeklinde konuştu.

Yoğun ilginin olduğu Balmumu Heykel Müzesi'ne gelen ziyaretçiler, gerçeği aratmayan heykellerle bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.