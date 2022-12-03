Özel çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde unutamayacakları bir gün geçirdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 110 engelli öğrenci, unutamayacakları bir gün yaşadı. Mudurnu Süreyya Astarcı Gençlik Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Çeşitli oyunlar, yüz boyama ve pasta kesme gibi etkinliklerle engelli öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Programda konuşan rehabilitasyon merkezi müdürü Mehmet Erişken, “Sevgili öğrenciler dünya engelliler gününüz kutlu olsun. 20 yıl önce bütün dünyada engelliler hatırlanmış ama ülkemizde okullarda çeşitli etkinliklerle anılmakta. Ancak sürdürebilirlik olmuyor. Bizim ülkemizin zayıf tarafı bu. Çok güzel projelerle başlıyoruz ama devam ettiremiyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan Süreyya Astarcı Gençlik Merkezi'ndeki öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi.

Öğrenci velisi Sema Sertoğlu ise “Bı çocukların sevgisini Allah herkese nasip etsin, herkes bunlara bakamaz ve başa çıkamazlar. Ama içinde anne sevgisi olan her insan ömrünün sonuna kadar bunlara bakabilir. Biz zaten bu okullar sayesinde ilerleyebildik, kendimiz bu şekilde yetiştiremezdik. Okullarımıza, devletimize, öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz, iyi ki varlar” diye konuştu.