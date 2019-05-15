Özgür Özel'den Meclis'te yakalanan DHKP-C'li teröristlerle ilgili açıklama

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, dün terör örgütü DHKP-C'li 2 kişinin Meclis'te bomba süsü verilmiş bir cisim ve kesici aletle yakalanmasına ilişkin konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Bolu Belediyesi'ne gelen çiçeklerin satılması sonucunda elde edilen gelirle alınan akülü engelli arabalarının dağıtımına katıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte engellilere akülü arabalarını veren Özel, daha sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, "Dün yapılan saldırı başta Mahmut Tanal'ı hedef alan ki, Mahmut Tanal cep telefonunu internete yazan, sosyal medyadan paylaşan, her türlü mağduru ve mağduriyeti dile getiren ve kapısından kimseyi geri çevirmeyen ve bunu da ilan eden birisi. Böyle olunca saldırganların Mahmut Tanal'ın bu kamuoyundaki algısından da ötürü Mahmut Tanal'ı hedef almış olmaları, onun yanına ulaşmayı planlamış olmaları akla yakın geliyor. Mahmut Tanal'ın odasına saldırganın geldiği, bir istekte bulunduğu, Mahmut Tanal'ın da bunun hukuki bir konu olduğunu, kendisinin siyaseten yardım edemeyeceğini ama bir mahkeme açılması gerektiğini söylüyor. Kişi suçsuz olduğunu ama yurt dışı yasağının kaldırılmadığını söylemiş. Mahmut Tanal daha sonra o kişiye Meclis'te kendisinin yapabileceği bir şey olmadığını, mahkemeye gitmesi gerektiğini söylemiş. Kişi de oradan ayrılmış. Orada belli bir süre zaman geçirmiş. Ondan sonra da bu olay yaşanmış. Tabii olayı bu boyutuyla görünce Mahmut Tanal'ın özel bir hedef seçilmesi son derece manidar ve kendisine geçmiş olsun diyoruz. Büyük bir tehlike atlattı” dedi.

“Meclis, güvenlik zafiyetini gözden geçirmeli”

Savcılık ve meclisin yapacağı araştırmayı önemsediklerini ve parti olarak da konunun tüm boyutlarıyla üzerine gideceklerini kaydeden Özel, “Savcılığın yapacağı araştırmayı önemsiyoruz. Meclisin idari tedbirleri artırmasını bu konudaki zafiyetini ortadan kaldırmasını bekliyoruz. Çünkü içeri giren kişi üzerinde kesici alet, bombaya benzer bir yapı ve milletvekillerini hedef alacağı anlaşılan bir işgal girişimi var. Daha sonra da Meclis'in bir personeline de zarar veriyor. Personelimizin başına daha ciddi bir şey gelmemesi tek tesellimiz. Ama meclis bu güvenlik zafiyetini de gözden geçirmeli