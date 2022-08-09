Paha biçilemez sütunlar ünlü ailenin evinden çıkmıştı, köylüler işin peşini bırakmıyor

Bolu'nun Gövem köyünde kaybolduktan sonra 2 tanesi Kahve Dünyası'nın sahipleri olan Altınkılıç ailesine ait lüks villanın bahçesinde bulunan tarihi sütunlardan, değerli olduğunu iddia ettikleri 3'üncü taşın peşini bırakmayan köylüler muhtar hakkında şikayetçi oldu.

Bolu merkeze bağlı Gövem köyünde yaklaşık 250 yıllık olduğu tahmin edilen 3 adet tarihi sütun geçtiğimiz yıl bulundukları yerden kayboldu. Sütunların yerinde olmadığını gören köylüler durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Köylülerin sütunların bulunması için yaptıkları girişimlerin sonunda Müze Müdürlüğü yetkilileri köye gelerek eski muhtarlardan bilgi aldı. Vatandaşların sütunların köyde bulunan Kahve Dünyası sahibi olan Altınkılıç ailesine ait lüks villanın bahçesinde görüldüğünü söylemesi üzerine yetkililer villaya gitti. Yapılan incelemede villada bulunan 2 adet sütunun köyden kaybolan sütunlar olduğu tespit edildi. Sütunlar kepçe ve traktöre konularak köy meydanına getirildikten sonra yetkililer tarafından müzeye kaldırıldı. Köylülerin üzerinde yazı ve resim olduğunu söylediği sütun ise bulunamadı.

Taşın peşini bırakmıyorlar

Yıllardır köyde bulunan ve 2 tanesi Altınkılıç ailesinin villasında bulunan taşlardan 3'üncüsünün de bulunması için köyde yaşayan vatandaşlar yoğun çaba sarf ediyor. Köyde yaşayan bir grup vatandaş değerli olduğu iddia edilen taşın muhtar tarafından götürüldüğünü gören şahitlerle birlikte Bolu Valisi Erkan Kılıç ile görüştü. Yaşanan olayları Vali Kılıç'a anlatan köylüler muhtar hakkında şikayet dilekçesi vermek üzere valilikten ayrıldı.

Kaybolan taş için soruşturma açılacak

Vali Erkan Kılıç'la kaybolan taş hakkında konuştuklarını ve soruşturma açılacağının söylendiğini ifade eden Fuat Karaağaç, “Vali beyin yanına geldik. Vali bey bu işe ilgileneceğini söyledi. Taşlarla ilgili konuşma oldu. Kaybolan üçüncü taş için soruşturma açılacağı söylendi. Biz de dilekçe vereceğiz. Taşlar zaten köyümüzün taşı olduğu için 2'si alınarak müzeye götürüldü. Ama önemli olan değerli taş bulunamadı. O taşı muhtar götürürken gören şahitlerimiz var. onlarla beraber vali beye geldik. Dilekçemizde şahitli bir şekilde şikayette bulunacağız” dedi.

“Taşların villadan çıktığını gördük”

Karaağaç, 2 tarihi sütunun Kahve Dünyası markası sahibi olan Altınkılıç ailesine ait lüks villanın bahçesinden çıkarıldığını belirterek, “Taşlar oradan çıktı. Köylüler olarak hepimiz oradaydık. Müze müdürü de vardı. Müze müdürü taşları villadan çıkararak köye götürdü. Önceki gün de taşlar müzeye taşındı” diye konuştu.