Park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçtaki ölü sayısı 2'ye çıktı

Bolu'da, TEM Otoyolunda emniyet şeridinde sürücünün tuvaletini yapmak için durduğu kamyona çarpan hafif ticari araçtan ağır yaralı çıkarılan Hüseyin Sarıçam (21) hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Yukarısoku mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Hüseyin Sarıçam (21) idaresindeki 06 BY 2605 plakalı otomobil, sürücü Murat Öztürk'ün tuvaletini yapmak için durduğu emniyet şeridindeki 06 KD 330 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari araç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Hüseyin Sarıçam ile yolculardan Enes Şahan (21) itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Berke Ahmet Kocaoğlu'nun (21) ise hayatını kaybettiğini belirledi. Berke Ahmet Kocaoğlu'nun cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazadan ağır yaralı olarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürülen Hüseyin Sarıçam (21) yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.