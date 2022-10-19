Park halindeki otomobil alev alev yandı

Bolu'da gece saatlerinde park halindeyken alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde olan Cumhur Çomak'a ait 41 L 3863 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar yangın tüpleriyle araca müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı. Yangında, Çomak'a ait otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.