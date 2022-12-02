İhlas Haber Ajansı

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Patlayan trafo köyü karanlığa gömdü

Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki köyde patlayan trafo, elektriklerin kesilmesine sebep oldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki köyde patlayan trafo, elektriklerin kesilmesine sebep oldu.


Mudurnu ilçesi Samat Köyü Dere Mahallesi'nde elektrik akışını sağlayan trafo patladı. Meydana gelen patlama neticesinde köyde elektrikler kesildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen yetkililer konuya ilişkin incelemelerde bulunurken köy muhtarı Zeki Kozan, “İki mahallenin de elektrikleri yok. Trafo patlaması sebebiyle elektrikler kesik onarım çalışmaları devam ediyor” dedi.

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