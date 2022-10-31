İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Piknik yaptıkları alana gelen tilkiyi köfteyle beslediler

Bolu’da ormanlık alanda piknik yapan vatandaşlar yanlarına gelen tilkiyi köfteyle besledi.

Bolu'da ormanlık alanda piknik yapan vatandaşlar yanlarına gelen tilkiyi köfteyle besledi.


Bolu merkeze bağlı Yenisefa köyünde bulunan ormanlık alanda piknik yapan vatandaşlar, bulundukları alana tilkinin yaklaştığını gördü. Vatandaşlar, mangalda yaptıkları köfteyi tilkiye vermek için yere bıraktı. Köfteyi bırakılan yerden alan tilki piknik alanından uzaklaştı.



Aynı yere ikinci kez geldi


Piknik yapan vatandaşlar akşam saatlerinde aynı tilkinin tekrar geldiğini gördü. Tilkinin yanlarına gelmesi için uzun süre çaba gösteren vatandaşlar, kendilerine yakın bölgeye köfte bıraktı. İnsanlardan çekinmeyen tilki, yere bırakılan köfteyi alarak ormanlık alana geri döndü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.