Piknik yaptıkları alana gelen tilkiyi köfteyle beslediler

Bolu’da ormanlık alanda piknik yapan vatandaşlar yanlarına gelen tilkiyi köfteyle besledi.
Bolu'da ormanlık alanda piknik yapan vatandaşlar yanlarına gelen tilkiyi köfteyle besledi.
Bolu merkeze bağlı Yenisefa köyünde bulunan ormanlık alanda piknik yapan vatandaşlar, bulundukları alana tilkinin yaklaştığını gördü. Vatandaşlar, mangalda yaptıkları köfteyi tilkiye vermek için yere bıraktı. Köfteyi bırakılan yerden alan tilki piknik alanından uzaklaştı.
Aynı yere ikinci kez geldi
Piknik yapan vatandaşlar akşam saatlerinde aynı tilkinin tekrar geldiğini gördü. Tilkinin yanlarına gelmesi için uzun süre çaba gösteren vatandaşlar, kendilerine yakın bölgeye köfte bıraktı. İnsanlardan çekinmeyen tilki, yere bırakılan köfteyi alarak ormanlık alana geri döndü.