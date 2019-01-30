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Piyasaya sahte para süren 2 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da, şehir merkezinde piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, şehir merkezinde piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde 3 işyerine girerek sahte para ile alışveriş yaptıkları tespit edilen B.Ö. (19) ve T.G. (29)'yi takibe aldı.


Ekipler, şüphelilerin bir iş yerine girerek alışveriş yaptıkları sırada operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda sahte paralarla alışveriş yapan B.Ö. (19) ve T.G. (29) suçüstü yakalandı. Şahısların üzerilerinde yapılan aramada 800 lira sahte para ele geçirildi.


Gözaltına alınarak ifadeleri için emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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