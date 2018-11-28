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Polis aracının çarptığı 9 yaşındaki çocuk 22 gün sonra hayatını kaybetti

Bolu’nun Gerede ilçesinde polis otomobilinin çarptığı ve beyin ölümü gerçekleşen 9 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım, 22 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde polis otomobilinin çarptığı ve beyin ölümü gerçekleşen 9 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım, 22 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde dur ihtarına uymayan aracı kovalayan polis memuru N.Ç.'nin kullandığı resmi polis aracı , kovalamaca esnasında Sevgi Akyıldırım ve oğlu Ömer Faruk'a çarptı.


Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve anne ve oğlu önce Gerede Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise İzzet Baysal Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Anne Sevgi Akyıldırım kazadan hafif yaralı olarak kurtulurken, 9 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım yoğun bakımda tedavi altına alındı.


Kazadan 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Ömer Faruk Akyıldırım'ın, 22 gün makineye bağlı şekilde kaldığı hastanede kalbi de durdu.


Hastanede hayatını kaybeden Yıldırım'ın, yarın Gerede'nin Yakakaya köyünde defnedileceği öğrenildi.

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