Polis teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü Bolu'da kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk heykeline çelenk bırakıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy tarafından Atatürk heykeline çelenk bırakıldı. Törenin sonunda Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis araçları Hürriyet Caddesi'nden geçiş yaptı.

Polis araçlarını selamlayan Aksoy, 178. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle günün anlam önemine dair Türk Polis Teşkilatının tarihçesini anlattı. Konuşmaların ardından tören sona erdi.

Öte yandan, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, kamu çalışanları ve vatandaşlar ilçe merkezinde Atatürk heykelinin önünde bir araya geldi. İlçe Emniyet Müdürü tarafından Atatürk heykeline çelenk konuldu.