Polise yumruk atan HDP'li vekil Aydemir, Bolu'da protesto edildi

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydemir'in polise yumruk atmasını protesto eden Köroğlu Gençlik Teşkilatı İl Başkanı Mahmut Alan, “Kimse benim polisime yumruk atamaz. Atan da bu topraklarda gezemez” dedi.

İstanbul'da yapılan yürüyüş sırasında polise yumruk atan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydemir, Bolu'da vatandaşlar tarafından protesto edildi. Kent Meydanı'nda bir araya gelen Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan ve beraberindekiler, milletvekili Aydemir'in üzerine çarpı atılmış fotoğrafıyla basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklaması yapan Köroğlu Gençlik Teşkilatı İl Başkanı Mahmut Alan, “Kadıköy'de bir avuç vatan haini “Apo'ya özgürlük” diye bağırdı. Orada müdahale eden devletin görevlisine de yumruk attı. Bu siyasi bir mesele değildir. Ne AK Parti'nin ne CHP'nin ne de MHP'nin meselesi değildir. Bu ülkenin bekası meseledir. Burada iktidar da muhalefet de bir olacak. Kimse benim polisime yumruk atamaz. Atan da bu topraklarda gezemez. 550 tane milletvekili var. Yazıklar olsun. Eğer o mecliste bu sözde milletvekilini gezdiriyorsanız yazıklar olsun. Devletim bunun gereğini yapmalı. Bu ülkenin şu anda ayağa kalkmış olması lazım. Bir vekil devletin görevlisine yumruk atıyor. Benim paramla, benim arabamla atıyor” dedi.