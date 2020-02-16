Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu

Türk pop müziğinin sevilen ismi Tan Taşçı, Highway Alışveriş Merkezi'nde verdiği konserde sevenleriyle bir araya geldi.

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi, ziyaretçileri için muhteşem bir konser düzenledi. Türk pop müziğinin genç isimlerinden Tan Taşçı'nın sahne aldığı konserde, genç şarkıcının hayranları konser alanını saatler öncesinden doldurdu. Taşçı'nın sahneye çıkmasıyla birlikte büyük coşku yaşayan hayranları, şarkıları da genç sanatçıyla birlikte söyledi.

Konser boyunca şarkılara eşlik eden hayranlar, bol bol fotoğraf ve video da çekti.