Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Turkovac aşısını anlattı

Bolu'da, düzenlenen konferasta Turkovac aşısıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, “Şu anda ayda 3 milyon doz Covid 19 Turkovac aşısı üretebilir hale geldik” dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kritik ve Analitik Düşünce Topluluğu paydaşlığında düzenlenen “Covid-19 Aşısında Milli Adım” başlıkla konferansa, yerli aşı Turkovac'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli konuk olarak katıldı. İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen konferansa, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansta konuşan Prof.Dr. Özdarendeli, üç milyon doz aşı üretebilir hale geldiklerinin belirterek, “Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 çalışmaları hakkında da ayrıntılı bilgi veren Prof. Dr. Özdarendeli, özetle “Turkovac ve Sinovac aşılarıyla yapılan çalışmalarda, iki aşıda da hastaneye ya da yoğun bakıma yatış ve ölümle sonuçlanan bir vaka yok. Bunlar çok sevindirici sonuçlar. Çünkü artık gerçek yaşam verilerini açıklıyorsunuz. Kasım 2021'de preklinik çalışmalardan Faz 3 çalışmalarına kadar bütün sonuçlar ve üretim prosesleri ile birlikte, acil kullanım için başvuru yapıldı. 25 Aralık 2021 tarihinde, acil kullanım onayı alındı. Faz 3 çalışmaları sırasında aşının seri üretimi ile ilgili çalışmalar devam ediyordu. Ocak ayında ilk seri üretimler tamamlandı. Şu anda ayda 3 milyon doz Covid 19 Turkovac aşısı üretebilir hale geldik” şeklinde konuştu.