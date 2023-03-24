Protez bacağı enkazda kalmıştı, Bolu'da yenisi takıldı

Hatay'da yıkılan evin enkazında protez bacağı kırılan 28 yaşındaki Mehmet Karabulut'a Bolu'da yeni protez bacak takıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 28 yaşındaki Mehmet Karabulut'un Hatay'da ikamet ettiği evi yıkıldı. 2018 yılında geçirdiği kaza neticesinde sağ bacağını kaybeden Mehmet Karabulut, yaşanan yıkıcı depremde ise protez bacağını kaybetti. Protez bacağı olmadan Bolu'ya getirilen Karabulut, burada Bolu Valisi Erkan Kılıç'a sesini duyurdu. Devreye giren Vali Kılıç, protez bacağını kaybeden depremzede vatandaşın kaybettiği protez bacağın yenisinin yapılması için girişimde bulundu. Bolulu hayırsever vatandaşlar tarafından depremzede Karabulut'un protez bacağının tüm masrafları karşılandı.

Uzm. Dr. Can Turan, "Mehmet, Hatay depreminden sonra Bolu Valiliği'ne kendisi başvuru yaptı. Daha sonra Düzce'de klinikte kendisinden 3 boyutlu tasarımlarla ölçü alındı. Sonrasında toplamda 16 günde kendisine protezi teslim ettik. İnşallah bundan sonra da proteziyle kimseye ihtiyacı olmadan yürüyebilecek" dedi.

"Hayırseverlerimizin desteğiyle bu organizasyon yapılmış oldu"

Hayırseverlerin destek verdiğini söyleyen Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Emin Demirkol, "Mehmet, sayın valimizin sıkça yapmış olduğu yurt ziyaretlerinden birinde protez bacak talebini iletmiş. Daha önce sahip olduğu protez bacağın enkaz altında kaldığını ve bir protez bacağa ihtiyacı olduğu talebini iletmiş. Sayın valimiz de bizlere talimat verdi. Bizde hızlıca buradaki ortopedi kliniklerinde muayenelerini yaptırdık, hızlıca çalışmaya başladık. Sağlık ekiplerimiz farklı yerlerde görüşmelerini yaptılar. Sayın valimizin koordinasyonunda hayırseverlerimizin desteğiyle bu organizasyon yapılmış oldu" diye konuştu.

"16 gün içerisinde bana teslim ettiler çokta mutluyuz"

Protez bacağına kavuşmanın sevincini yaşayan depremzede Mehmet Karabulut, "Ben 2018'de bacağımı kaybettim. 2018'den beri protezim vardı. Hatay'da deprem yaşadık. Depremde protezim enkazın altında kaldı. Kırıldı ve protezsiz kaldım. Bolu'da KYK yurduna geldim. O esnada sayın valimiz de bizi ziyarete gelmişti. Bende sayın valimize durumu bildirdim. O da sağ olsun esirgemedi. 16 gün içerisinde bana teslim ettiler, çok da mutluyuz" şeklinde konuştu.