Ramazan Ayı 14 Burda'da tüm coşkusuyla devam ediyor

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen, Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Ramazan ayı boyunca her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek ücretsiz etkinliklerle Ramazan ayının coşkusunu ziyaretçileriyle birlikte yaşıyor.

17 - 19 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilerini, Kavuklu Pişekâr orta oyunu, maskot davulcu ve fotoğraf çekimi, illüzyon gösterisi, iftar öncesi ve sonrası fasıl dinletisi, iftar sonrası şerbet ikramı, Osmanlı macunu ikramı, kukla dans gösterisi, modern kukla tiyatrosu ve Nasreddin Hoca ile hatıra fotoğrafı çekimi gibi birbirinden keyifli etkinliklerle buluşturan Esas 14 Burda AVM, Ramazan ayı boyunca devam edecek etkinlikleri ile ziyaretçilerine Ramazan ayının ruhunu yaşatacak.

Ramazan ayı süresince açılış ve kapanış saatlerini 11.00 - 23.00 olarak düzenleyen Esas 14 Burda AVM, tüm Boluluları Ramazan etkinliklerine davet ediyor.