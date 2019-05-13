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Ramazan Ayı'nın ruhu 14 Burda'da yaşanacak

Bolu’da, Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerini 17 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında birbirinden özel Ramazan ayı etkinlikleri ile karşılıyor.

Bolu'da, Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerini 17 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında birbirinden özel Ramazan ayı etkinlikleri ile karşılıyor.


Bolu'da D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde kurulan Esas 14 Burda AVM, Ramazan ayı boyunca her Cuma, Cumartesi, Pazar günleri ücretsiz düzenlenecek etkinliklerle Ramazan ayının coşkusunu ziyaretçileriyle birlikte yaşıyor.


Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında gölge oyunu, orta oyunu, Kavuklu ve Pişekar, tasavvuf koseri ve semazen gösterisi gibi geleneksel Ramazan etkinlikleri ile fasıl, illüzyon gösterileri, modern kukla tiyatrosu, maskot Nasreddin Hoca ile hatıra fotoğraf çekimi ve kukla dans gösterileri gibi pek çok etkinliği ziyaretçileri ile buluşturacak olan Esas 14 Burda AVM, kurulacak Ramazan Sokağı ile de Osmanlı macunu ve şerbet ikramlarıyla çok özel Ramazan lezzetlerini ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor.


Ramazan ayının ruhunu birlikte doyasıya yaşamak üzere açılış ve kapanış saatlerini 11.00 - 23.00 olarak düzenleyen Esas 14 Burda AVM, tüm Boluluları Ramazan etkinliklerine davet ediyor.

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