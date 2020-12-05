Reha Erginer: “Kazandığımız için çok mutluyuz”

Lig'in 12. haftasında sahalarında Altay'ı 1-0 yendikleri maçın ardından, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Bizim için önem derecesi son oynadığımız Ankaraspor karşısında aldığımız galibiyetten dolayı daha da artan bir maçtı. İki takımın da galibiyete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bizim bu süreçte pozitif vakalı ve sakat oyuncumuz vardı. Onlar yavaş yavaş döndü. Ama tabii ki çok antrenman eksiği olan oyuncularım da var. Ona rağmen çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Maçın tamamına baktığımızda genelde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Takım savunmasını biraz daha oturttuk. Ama hücumda daha verimli olabiliriz. Genel anlamda istediğimiz gibi geçti maç. Altay'ın da kadro derinliği ve kalitesi çok fazla. 1-0 yendik. İlk yarıda goller bulabilirdik. İkinci yarıda son zamanlarda gereksiz geri çekildik. Ama kazanmayı bildik. Kazandığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.