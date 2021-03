Reha Erginer: "Son haftalardaki çıkışımızı devam ettireceğiz"

Erginer, "Final maçı gibi. Hem rakip açısından hem de bizim açımızdan oldukça önemli. İki takım için de zor bir karşılaşma olacak" dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor hafta sonu kendi evinde konuk edeceği Akhisarspor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, son haftalarda elde ettiği galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

"İyi bir hava yakaladık"

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, ikinci yarının zor geçtiğini ve iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "Her maç birbirinden önemli. Oynanan maçlar diğer takımların aldığı skorlar her maçı bir öncekinden daha önemli hale getiriyor. Zaten zor bir ligde oynuyoruz. Her takım, her takımı yenebiliyor. Hele ikinci yarılar çok daha zor geçiyor. Biz de iyi bir çıkış yakaladık. İyi bir gidişatımız var. İyi bir hava yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz. Belli bir oyun ritmini bulduk. Onu devam ettirmek istiyoruz. Bu oyun ritmini son haftalarda skorla da birleştirdik. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

"Akhisar maçı final maçı gibi"

Hafta sonu kendi evinde oynayacağı Akhisarspor karşılaşmasını final maçı olarak gören Erginer, "Bursa maçından sonrası bizim için olmazsa olmaz bir maç gibi gözüküyor. Final maçı gibi. Hem rakip açısından hem de bizim açımızdan oldukça önemli. İki takım için de zor bir karşılaşma olacak. Biz de iyi hazırlanıyoruz bu karşılaşmaya. Son haftalardaki çıkışımızı devam ettireceğiz inşallah. İnşallah iyi bir oyun da oynarız ve bunu skorla da birleştiririz. Ben lige maç maç bakıyorum. Fikstürün kalan kısmı beni çok ilgilendirmiyor şu anlık. Bütün konsantrasyonumuz bu maç için. Bundan sonra önümüzdeki maça bakacağız. Zaten o haftalar sizi birleşince büyük resme baktırıyor. Bizim için 6 puanlık maçlar serisi devam ediyor. Bu 3-4 haftadır böyle. Önümüzdeki hafta da çok zor bir maç var. Ama iyi hazırlanıp kayıpsız geçmek istiyoruz bu maçı” ifadelerini kullandı.