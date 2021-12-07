Reha Erginer'den, Trabzon maçı yorumu

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili olarak, “Kura statüsü gücün yanında bir statü. Ziraat Türkiye Kupası'nın bu şekilde dizaynında büyük takımları Anadolu'ya taşımaları bence temek etken olmalı” dedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, evinde ve deplasmanda ligin önemli takımlarından arka arkaya aldığı 3 puanın ardından cumartesi günü oynayacağı Adanaspor müsabakasının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde teknik ve taktik çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, Adanaspor maçından galibiyetle ayrılarak serisini devam ettirmek istiyor.

“Galibiyetler motivasyonumuzu bozmamalı”

Alınan galibiyetleri takımı motive ettiğini ancak ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini ifade eden Erginer, “Çok önemli bir galibiyet aldık. Tabi ki üst üste 2 galibiyet almak bizi biraz daha motive etti. Ama şimdi bu iki galibiyet bizim ayaklarımızı yere biraz daha sağlam basmamızı gerektiriyor. En tehlikeli zamanlar galibiyetlerden sonra yaşanıyor. Galibiyetler motivasyonumuzu bozmamalı. Tam tersine çok daha üst seviyeye çıkarmalı çünkü zorluk derecesi olarak 2 maçı aratmayacak şekilde zor bir Adana maçıyla karşı karşıyayız. Cumartesi oynayacağız. Bizim için yine kısa bir hafta. Çok yoğun bir periyot. Önümüzdeki hafta 3 maç oynayacağız. Maça iyi hazırlanacağız. Rakibimizi iyi analiz edeceğiz. Sahaya çıktığımızda bunun taktik antrenmanlarını gerçekleştireceğiz. İnşallah bu iyi gidişimizi, standart oyunumuzu sonuca da yansıtırsak bu maçı da iyi şekilde bititip çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz” cümlelerine yer verdi.

“Farklı bir tecrübe olacak”

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Trabzonspor'la eşleşmeleriyle ilgili de yorumda bulunan Reha Erginer, kupa statüsünün gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirerek, “Oyuncular için de kulüp için de farklı bir tecrübe olacak. Ama kupa statüsünün gözden geçirilmesi lazım. Biz Trabzonspor'la oynamaktan çok memnunuz. Büyük takımla eşleştik. Bu bizi ayrıca mutlu ve motive ediyor. Trabzonu biz Bolu'da misafir etsek, onları burada ağırlasak, burada mükemmel bir atmosfer olsa. Kendi seyircimize Süper Lig takımı izletsek. Ligin en formda takımını burada izletebilme ihtimali kurada ortadan kalkıyor. Bizim öyle bir şansımız yok. Biz kupayı alma hedefiyle yola çıkan bir ekip değiliz. Bizim hedeflerimiz başka ama federasyonun bu statüyü gözden geçirmesi lazım. Kura statüsü gücün yanında bir statü. Ziraat Türkiye Kupası'nın bu şekilde dizaynında büyük takımları Anadolu'ya taşımaları bence temek etken olmalı. Biz burada onlar oynamayı çok isterdik. Ama statüden dolayı öyle bir şansımız yok” şeklinde konuştu.

Oyuncular Bertu Özyürek ve Arda Şengül ise Adanspor maçından 3 puanla ayrılarak, galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyledi.