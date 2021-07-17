Rıza Çalımbay: "Bütün hedefimiz bu gruptan çıkmak”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, rakiplerinin belli olduğu UEFA Avrupa Konferans Ligi'yle ilgili olarak, "Bütün hedefimiz bizim bu gruptan çıkmak. Onun için de bu maçı geçmemiz gerekiyor" dedi.

Süper Lig takımlarından Sivasspor, yeni sezon ve UEFA Avrupa Konferans Ligi hazırlıklarını Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürüyor. Sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde ilk kamp döneminin sonuna gelen Sivassspor'un hocası Çalımbay, "Mükemmel geçti. Çok iyi çalışmalar yaptık. Antrenmanlarımızı yaptık. Herşeyimiz dört dörtlüktü. Kamp açısından hiçbir sıkıntı yaşamadık" dedi.

"Tüm çalışmalarımız bu maça yönelik"

Deneyimli teknik direktör, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Moldova'nın Petrocub takımı ile karşılaşacaklarını ve maçı çok iyi geçirmeleri gerektiğini belirterek, "Tabi ki rakibimiz yüzde yüz tanıdığımız bir rakip değil. Ama son maçlarını seyrettirdik. Lig maçlarını da takip ediyoruz. Bizden önce lige başladılar. Avrupa kupa maçı da oynadılar. Biz daha kamptayız. İki tane hazırlık maçı oynadık. Beklemediğimiz bir takım. Tanımadığımız bir takım. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. İlk maç deplasmanda olduğu için de ona göre ne yapacaklarımızı burada çalışıyoruz. Tabi ki maça 2 gün kala oyuncularımıza da seyrettireceğiz. Bütün analizleri yapıp onlara söyleyeceğiz. Bütün hedefimiz bizim bu gruptan çıkmak. Onun için de bu maçı geçmemiz gerekiyor. Arkasından yine ayın 5'inde ve 9 ya da 12'sinde oynayacağımız maçlar da olacak. Onun için önce önemli olan bu maç. Bizim bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Zaten şu anda bütün çalışmalarımız bu maça yönelik. Antrenmanlarımız 2-3'dü. Onların hepsini kestik şimdi tek antrenmanla çalışıyoruz. Ayın 20'sinde İstanbul'a geçeceğiz. Oradan da Moldova'ya gideceğiz. Bütün amacımız oradan iyi bir şekilde dönmek" diye konuştu.

"Eksik transferi 1 hafta içinde bitireceğiz"

Transfer çalışmalarının iyi gittiğini ve son transferlerini 1 hafta içinde bitireceklerini kaydeden Çalımbay, "Şu anda transferde gayet iyiyiz. Sadece bir yerimiz eksik kaldı. Onu da en kısa sürede tamamlamaya çalışıyoruz. Normalinde aslında biz anlaşıyoruz ama maalesef anlaştığın oyuncularla tam anlaşacağınız zaman bazen sorunlar çıkıyor. Son alacağımız arkadaşımız da o şekilde oldu. O eksik transferimizi de inşallah bir hafta içinde bitireceğiz. Ama maalesef Avrupa kupasındaki ilk maçta bu arkadaşımız yer alamayacak. İyi transferler yaptık. İnşallah bize çok büyük faydaları olacak. İnşallah bize faydaları olur. Hemen hemen her yeri kapattık" ifadelerini kullandı.